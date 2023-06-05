Іспанія

Мадридський клуб хоче підписати 22-річного захисника Баварії.

Реал виявляє серйозний інтерес до Альфонсо Девіса, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, мадридський клуб уже вступив у переговори з Баварією щодо 22-річного футболіста.

Крім того, представники Реалу двічі їздили до Мюнхена на переговори з представниками американського футболіста.

Агенти Девіса дали зрозуміти, що перехід їхнього клієнта можливий. Контракт Девіса з Баварією розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Альфонсо Девіса визнано найкращим гравцем року за версією КОНКАКАФ.