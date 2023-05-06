Німеччина

Для 22-річного канадця це друга нагорода поспіль.

Захисника Баварії та збірної Канади Альфонсо Девіса визнано найкращим гравцем року за версією КОНКАКАФ. Про це повідомляє прес-служба Конфедерації.

Нагадаємо, разом із збірною Канади Девіс пройшов кваліфікацію на минулий ЧС-2022 у Катарі, де "кленові листя" тричі програли, посівши останнє місце в групі. Для 22-річного футболіста це друга нагорода поспіль.

Також Девіс став автором першого в історії голу на чемпіонатах світу для збірної Канади. Він забив його у ворота Хорватії.

До цього таке вдавалося лише воротареві збірної Коста-Ріки Кейлору Навасу у 2014 та 2017 роках.

Нинішнього сезону Девіс провів 38 поєдинків, у яких забив три голи та віддав сім асистів.