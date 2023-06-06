Іспанія

Захисник продовжить виступати за мадридців.

Контракт Начо Фернандеса з Реалом добігає кінця, проте доля іспанського захисника залишається під питанням.

Як повідомляє видання Relevo, досвідчений футболіст вирішив залишитись в мадридській команді ще на один рік.

Спочатку Начо Фернандес хотів отримати контракт на довший строк.

В цьому сезоні іспанець провів 44 матчі, в яких забив гол та зробив результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні Начо Фернандеса зацікавлений представник Серії А — Інтер.