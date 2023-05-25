Україна

Слова коуча Інгульця після матчу з харків'янами.

Головний тренер Інгульця Сергій Ковалець висловився після сухої нічиєї з Металістом 1925 в чемпіонаті України.

"Сьогодні такий футбол був, цікавий. Я з Едмаром розмовляв, кажу йому: "Едік, ти бразилець, але катеначо зробив так, що..".

Ми розуміємо, що команди грають на результат. На жаль, не вдалося використати ті можливості, які у нас були. У нас ще є два матчі, в яких ми маємо перемагати.

Гравці стараються забити, але десь не вистачає везіння, десь грає захист або воротар суперника добре, тому поки що так. Що зараз вже перейматися? Потрібно готуватися до наступних матчів.

Слава ЗСУ і слава богу, що маємо можливість грати у футбол в цей непростий та воєнний час. росія – терорист, бомбить кожен день, але ми переможемо", — сказав Ковалець на післяматчевій пресконференції.

Відеоогляд матчу Інгулець — Металіст 1925 доступний на Football.ua.