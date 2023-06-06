Іспанія

Особисті умови контракту гравця не є проблемою для "вершкових".

Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив про те, що нападник Карім Бензема залишить клуб на правах вільного агента наприкінці цього сезону, тому керівництво "вершкових" вимушено шукати для нього заміну.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у наступні кілька дні Реал розпочне працювати над потенційним трансфером нападника лондонського Челсі Кая Гаверца, контракт якого з "синіми" розрахований до літа 2025 року.

Відзначається, що особисті вимоги 23-річного німця щодо умов контракту не будуть проблемою для Реала, оскільки і сам гравець зацікавлений в переході.

Челсі готовий продати Гаверца, і очікується, що до боротьби за молодого форварда приєднаються інші клуби. При цьому варіант із Реалом залишається пріоритетом для Кая. Раніше повідомлялося, що лондонський клуб хоче виручити за свого футболіста 50-60 мільйонів євро.

У поточному сезоні Кай Гаверц провів за Челсі 47 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів та віддав 1 асист.