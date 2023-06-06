Іспанія

Півзахисник отримав новий номер.

Після того як суд Барселони скасував реєстрацію контракту Гаві через запізнення процедури, футболісту довелось вважатись за гравця молодіжної команди та виступати під 30 номером.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт Барселони, талановитий півзахисник нарешті був офіційно зареєстрований гравцем першої команди.

Тепер Гаві зможе виступати під 6 номером та отримувати зарплатню згідно з новим контрактом. Його клаусула складає 1 мільярд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що батьки Гаві збирались зустрітись з Боелі — футболіст міг стати одним із найоплачуваніших гравців АПЛ.