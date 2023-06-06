Після того як суд Барселони скасував реєстрацію контракту Гаві через запізнення процедури, футболісту довелось вважатись за гравця молодіжної команди та виступати під 30 номером.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт Барселони, талановитий півзахисник нарешті був офіційно зареєстрований гравцем першої команди.

Тепер Гаві зможе виступати під 6 номером та отримувати зарплатню згідно з новим контрактом. Його клаусула складає 1 мільярд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що батьки Гаві збирались зустрітись з Боелі — футболіст міг стати одним із найоплачуваніших гравців АПЛ.