Іспанія

Із таким підходом чи варто взагалі щось говорити про трансфер?

Зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі наприкінці поточної кампанії оголосив про завершення відносин зі французьким Парі Сен-Жермен, після чого й для нього також розпочалась активна фаза літньої трансферної кампанії.

І хоча до 35-річного виконавця з божевільною пропозицією вже встиг звернутись аравійський Аль-Хіляль, він попросив потенційних покупців зачекати з трансфером.

Річ у тім, що каталонська Барселона виказує неабиякий інтерес у тому, щоб повернути Ліонеля до клубу, використовуючи при цьому несподівану взаємодію з американським Інтером Маямі.

Однак навіть за таких умов, як повідомляють аргентинські ЗМІ, "блаугранас" відмовились давати будь-які гарантії Мессі щодо того, що вони зможуть завершити процес його реєстрації на наступний сезон до 31 серпня через невирішені фінансові питання.

Існує ймовірність, що найближчими годинами суперзірка світового футболу ухвалить остаточне рішення.

У цьому сезоні аргентинець зіграв 41 матч, забивши 21 гол та віддавши 20 гольових передач.