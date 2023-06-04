Лео може стати найоплачуванішим гравцем у лізі.
Ліонель Мессі, Getty Images
04 червня 2023, 11:15
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, у послугах 35-річного аргентинця зацікавлений Інтер Маямі, який вже зробив офіційну пропозицію футболісту.
Зазначається, що керівництво Інтера запропонувало Мессі контракт на три роки із найвищою зарплатою в МЛС.
Раніше ПСЖ офіційно підтвердив відхід Мессі після закінчення сезону. Також була інформація, що Інтер може підписати Мессі та віддати його в оренду Барселоні.
Цього сезону Мессі провів 41 матч, у яких забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.