Северная Америка

Лео може стати найоплачуванішим гравцем у лізі.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 35-річного аргентинця зацікавлений Інтер Маямі, який вже зробив офіційну пропозицію футболісту.

Зазначається, що керівництво Інтера запропонувало Мессі контракт на три роки із найвищою зарплатою в МЛС.

Раніше ПСЖ офіційно підтвердив відхід Мессі після закінчення сезону. Також була інформація, що Інтер може підписати Мессі та віддати його в оренду Барселоні.

Цього сезону Мессі провів 41 матч, у яких забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.