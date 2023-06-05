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Аргентинець не поспішаю їхати в Саудівську Аравію.

Ліонель Мессі після відходу з Парі Сен-Жермен вислуховує пропозиції від інших клубів, серед яких Барселона та Аль-Хіляль.

Представник Саудівської Аравії зробив солідну пропозицію, втім, як повідомляє видання Goal, аргентинець попросив відкласти перехід до 2024 року.

В Аль-Хілялі були здивовані таким проханням та повідомили представників аргентинця, що їх пропозиція зі рік вже може відрізнятись.

Такий розвиток подій наштовхує на думку, що Ліонель Мессі се ж таки повернеться до Барселони.

Наразі аравійці пропонували 500 мільйонів євро на сезон.

Цієї кампанії Ліонель Мессі провів 41 матч, у яких забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона отримала зелене світло на підписання Мессі.