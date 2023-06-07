Іспанія

За молодого англійця довелося викласти понад 103 мільйони євро.

Трансфер півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема до мадридського Реалу став одним із найдорожчих в історії футболу. Про це повідомляє Transfermarkt.

Раніше "джмелі" оголосили про домовленість з Реалом про трансфер 19-річного англійця за 103 мільйони євро.

За інформацією джерела, перехід Беллінгема – 13 у списку найдорожчих трансферів в історії.

Лідером рейтингу є трансфер Неймара з Барселони до ПСЖ за 222 млн євро. За ним іде перехід Кіліана Мбаппе з Монако до ПСЖ за 180 млн євро, а трійку найкращих доповнює трансфер Усмана Дембеле з Боруссії Д до Барселони за 140 млн євро.

Також зазначимо, що в угоді між Боруссією Д та Реалом є пункт про бонуси і якщо умови будуть виконані, то сума трансферу зросте до 133,9 млн євро.

У такому разі Беллінгем переміститься на п'яте місце і буде найкращим серед англійців. Зараз це місце належить Джеку Грілішу, який перейшов з Астон Вілли до Манчестер Сіті за 117,5 млн. євро.