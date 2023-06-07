Іспанія

На даний момент клуб намагається домовитись із Хосе Бордаласом.

Головний тренер Реала Кастільї Рауль невдовзі може очолити Хетафе. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, такий варіант буде доступним за умови, що нинішній наставник Хосе Бордалас вирішить залишити команду.

Нагадаємо, Бордалас очолив Хетафе за сім турів до кінця сезону та врятував команду від вильоту до Сегунди.

Контракт із фахівцем розрахований до кінця цього місяця і зараз сторони ведуть переговори про можливу подальшу співпрацю. Сам 59-річний іспанець може взяти паузу після важкого сезону і, між тим, розгляне пропозиції від інших клубів.

За підсумками сезону Хетафе набрав 42 очки після 38 турів та посів 15 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.