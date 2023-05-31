Франция

Два футболісти, які можуть покинути клуб, взяли участь у презентації нової форми.

ПСЖ на своєму офіційному сайті презентував нову домашню форму на сезон-2023/24.

Новинка від компанії Nike зроблена в традиційному темно-синьому кольорі. Також на формі є червоний колір.

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Découvrez notre nouveau maillot 𝐇𝐨𝐦𝐞 @nikefootball pour la saison 23/24 🟥🟦



Une tunique qui rend hommage à un design classique du maillot parisien et incarne l'esprit unique de la capitale française ✨#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/f9Ku9lsdIY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2023

"Ця футболка по-новому інтерпретує форму, яку носили паризькі футболісти на початку 2000 років, і відображає сутність Парі Сен-Жермен завдяки ефектному дизайну. Червоні та білі смуги, символи клубу поступово зливаються в динамічний синій колір, як світло у паризькому горизонті.

Також виділяється триколірний прапор. Він підкреслює гордість Парі Сен-Жермен, найуспішнішого клубу Франції, який розповсюджує французький колорит далеко за межі столиці і пристрасно сяє по всьому світу", — написано у заяві клубу.

Зазначимо, що у презентації нової форми взяли участь Кіліан Мбаппе, Неймар та Ліонель Мессі.

Примітно, що останнім часом багато чуток про те, що Неймар і Мессі покинуть команду в літнє трансферне вікно.

За підсумками сезону ПСЖ став чемпіоном Ліги 1, але вилетів до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись Баварії. Також парижани не змогли здобути Кубок Франції, поступившись Марселю в 1/8 фіналу турніру.