Каталонцям не потрібен вінгер ПСЖ.
Неймар, getty images
09 червня 2023, 20:26
Трансферні чутки деякий час пов'язували Неймара з поверненням в Барселону, за яку він виступав до переходу в ПСЖ.
Як повідомляє Sport.es, каталонці не збираються підписувати футболіста та мають на це відразу декілька причин.
- фінансовий фейр-плей. Це найбільша проблема для Барселони, адже може трапитись так, що футболіста просто не вдасться зареєструвати;
- травматичність. В Барселоні переймаються, що останнім часом в гравця багато пошкоджень;
- ефективність гравця. Каталонці мають сумніви, що бразилець зможе принести користь як відразу, так і в довгостроковій перспективі.
Неймар у цьому сезоні зіграв 29 матчів, забивши 18 голів та віддавши 17 гольових передач.
Нагадаємо, раніше Хаві заявляв, що йому дуже подобається Неймар як друг, але у Барселони інші пріоритети.