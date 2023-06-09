Іспанія

Каталонцям не потрібен вінгер ПСЖ.

Трансферні чутки деякий час пов'язували Неймара з поверненням в Барселону, за яку він виступав до переходу в ПСЖ.

Як повідомляє Sport.es, каталонці не збираються підписувати футболіста та мають на це відразу декілька причин.

- фінансовий фейр-плей. Це найбільша проблема для Барселони, адже може трапитись так, що футболіста просто не вдасться зареєструвати;

- травматичність. В Барселоні переймаються, що останнім часом в гравця багато пошкоджень;

- ефективність гравця. Каталонці мають сумніви, що бразилець зможе принести користь як відразу, так і в довгостроковій перспективі.

Неймар у цьому сезоні зіграв 29 матчів, забивши 18 голів та віддавши 17 гольових передач.

Нагадаємо, раніше Хаві заявляв, що йому дуже подобається Неймар як друг, але у Барселони інші пріоритети.