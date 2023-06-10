Баски підсилили захисну ланку.
Амарі Траоре, фото Реал С
10 червня 2023, 00:12
Реал Сосьєдад розпочав роботу на трансферному ринку з метою підсилення складу в поточне вікно переходів.
Як повідомляє офіційний сайт баскського клуба, новачком команди став захисник Ренна Амарі Траоре.
Угода відбулась на правах вільного агента. Сторони підписали угоду до літа 2025 року. Є опція пролонгації на рік.
Зазначимо, що Амарі Траоре в цьому сезоні провів 36 матчів, в яких відзначився голом та чотирма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал Сосьєдад хоче безкоштовно підписати Одріосолу.