Іспанія

Баски підсилили захисну ланку.

Реал Сосьєдад розпочав роботу на трансферному ринку з метою підсилення складу в поточне вікно переходів.

Як повідомляє офіційний сайт баскського клуба, новачком команди став захисник Ренна Амарі Траоре.

Угода відбулась на правах вільного агента. Сторони підписали угоду до літа 2025 року. Є опція пролонгації на рік.

Зазначимо, що Амарі Траоре в цьому сезоні провів 36 матчів, в яких відзначився голом та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал Сосьєдад хоче безкоштовно підписати Одріосолу.