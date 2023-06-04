Іспанія

"Вершкові" мають намір отримати компенсацію за достроковий відхід футболіста.

Захисник мадридського Реала Альваро Одріосола може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на CadenaSER.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного іспанця зацікавлений його колишній клуб Реал Сосьєдад.

Сам Альваро вже повідомив керівництву "вершкових" про своє бажання покинути команду цього літа.

Зазначається, що Сосьєдад хоче підписати футболіста безкоштовно, але "вершкові" мають намір отримати компенсацію, оскільки контракт гравця розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Одріосола провів лише шість поєдинків, у яких відіграв 93 хвилини.

Додамо, що Одріосола перебрався до мадридського Реалу за 32 мільйони євро у 2018 році.