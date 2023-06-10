Іспанія

Півзахисник буде виступати за мадридців.

Браїм Діас повернувся у Реал після трьох років, які він провів у складі Мілана на правах орендної угоди, повідомляє офіційний сайт мадридців.

Крім того, Реал оголосив про підписання нового контракту з іспанським футболістом. Угода розрахована до літа 2027 року.

У цьому сезоні Діас відіграв 45 матчів, забивши та відзначившись гольовими передачами по сім разів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перехід Беллінгема до Реала — 13 найдорожчий трансфер в історії футболу.