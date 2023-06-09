Австрієць виступає в ролі посередника.
Алаба та Девіс, getty images
09 червня 2023, 23:46
Реал шукає підсилення для лівого флангу оборони та намагається підписати захисника Баварії Альфонсо Девіса.
Як повідомляє журналіст Sky Флоріан Плеттенберг, Давід Алаба робить спроби вмовити канадця перейти в Реал.
Стверджується, що вони дуже тісно спілкуються. Давід Алаба раніше грав за Баварію.
Цього сезону Альфонсо Девіс провів на клубному рівні 38 поєдинків, у яких він забив три голи і віддав вісім результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Альфонсо Девіс не хоче обговорювати новий контракт із Баварією через "нестабільність та невизначеність" у клубі.