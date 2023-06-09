Іспанія

Австрієць виступає в ролі посередника.

Реал шукає підсилення для лівого флангу оборони та намагається підписати захисника Баварії Альфонсо Девіса.

Як повідомляє журналіст Sky Флоріан Плеттенберг, Давід Алаба робить спроби вмовити канадця перейти в Реал.

Стверджується, що вони дуже тісно спілкуються. Давід Алаба раніше грав за Баварію.

Цього сезону Альфонсо Девіс провів на клубному рівні 38 поєдинків, у яких він забив три голи і віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Альфонсо Девіс не хоче обговорювати новий контракт із Баварією через "нестабільність та невизначеність" у клубі.