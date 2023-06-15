Нова угода з іспанцем розрахована до літа 2026 року.
Алейш Гарсія, ФК Жирона
15 червня 2023, 12:54
Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту півзахисника Алейша Гарсії.
Нова угода з 25-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року.
Гарсія став гравцем Жирони влітку 2021 року. Минулого сезону Алейш провів 32 матчі, в яких забив один гол та віддав шість результативних передач.
За підсумками сезону Жирона разом із українцем Віктором Циганковим посіла десяте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.