Іспанія

Нова угода з іспанцем розрахована до літа 2026 року.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту півзахисника Алейша Гарсії.

Нова угода з 25-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року.

Гарсія став гравцем Жирони влітку 2021 року. Минулого сезону Алейш провів 32 матчі, в яких забив один гол та віддав шість результативних передач.

За підсумками сезону Жирона разом із українцем Віктором Циганковим посіла десяте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.