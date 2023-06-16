Нападник Боруссії може прослідувати за Беллінгемом.
Карім Адеємі, getty images
16 червня 2023, 20:08
Реал розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки найближчим літнім трансферним вікном.
Як повідомляє видання Bild, мадридський клуб цікавиться нападником дортмундської Боруссії Карімом Адеємі.
В минулому сезоні нападник відіграв 32 зустрічі на клубному рівні, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал підписав півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.