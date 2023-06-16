Іспанія

Досвідчений форвард незабаром може приєднатися до стану "вершкових".

Форвард Еспаньйола Хоселу незабаром стане гравцем мадридського Реала, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби узгоджують останні деталі трансферу. Зазначається, що на початку наступного тижня іспанець стане гравцем мадридського клубу. Особистий контракт із Хоселу мадридський гранд погодив ще минулого тижня, і сам футболіст мріє про цей перехід.

Цього сезону Ла Ліги Хоселу провів 34 поєдинки, в яких він забив 16 голів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що Еспаньйол, за який виступав Хоселу, залишив найвищий дивізіон Іспанії за підсумками сезону.