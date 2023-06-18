Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український керманич збірної Вірменії висловився напередодні матчу відбору на ЄВРО-2024 проти Латвії.

У рамках четвертого туру відбіркового циклу до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна Вірменії прийме на своєму полі Латвію.

Головний тренер вірменської команди українець Олександр Петраков поділився очікуваннями від цієї зустрічі.

"Коли побачите посмішку на моєму обличчі? Посмішку побачите тоді, коли закінчиться війна у моїй країні.

Чи вдалося налаштувати команду… Так, ми багато розмовляємо, я проводжу розмови. Мені казали, що вірменські футболісти можуть грати лише один матч, другий – вже не можуть. Проводити велику ротацію на цей момент я не можу. Хлопці уважно слухають, приємно, додають на очах. Подивимося завтра, як мої слова до них дійшли.

Щільний календар? Це все роблять штаб-квартири УЄФА, я цього не можу торкатися. Ми ж календарі не обговорюємо ніколи. Було жеребкування, і календар затверджує УЄФА. Скаржитися чи говорити погане щось я не можу. Говоритиму щось на УЄФА – розсердяться. Навіщо? Потрібно бути добрим, не злити їх", — сказав Олександр Петраков на прес-конференції перед матчем з Латвією.

Нагадаємо, матч Вірменія — Латвія відбудеться завтра, 19 червня, о 19:00 за київським часом.