Іспанія

Футболіст перервав відпустку, щоб продовжити контракт.

Півзахисник Реала Дані Себальйос підписав новий контракт із мадридським клубом. Про це повідомляє Relevo.

Відомо, що півзахисник повернувся з Маямі до Мадриду, щоб підписати нову угоду. Вона діятиме до 2027 року.

Очікується, що Реал офіційно оголосить про продовження контракту з іспанцем цього тижня.

Також зазначається, що за новою угодою футболіст зароблятиме трохи більше, ніж раніше (3,5 мільйона євро).

Минулого сезону Себальйос провів 45 матчів, у яких забив один гол та віддав дев'ять результативних передач.