ПСЖ хоче підписати французького форварда Маркуса Тюрама цього літа. Але, як повідомляє L’Equipeфутболіст вирішив відмовити ПСЖ та повідомив про це клуб.

Француз хотів закріпитися на позиції "дев'ятки", а ПСЖ не може йому це гарантувати. Крім того, зберігається невизначеність щодо стилю гри нового тренера, тому Маркус вирішив спробувати свої сили в іншому клубі. Нагадаємо, Мілан та Лейпциг хочуть його підписати.

Француз отримав статус вільного агента після спливання терміну контракту з Боруссією Менхенгладбах.

У цьому сезоні Тюрам зіграв 32 матчі, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.