Франция

Парижани не підпишуть французького форварда.

ПСЖ хоче підписати французького форварда Маркуса Тюрама цього літа. Але, як повідомляє L’Equipe, футболіст вирішив відмовити ПСЖ та повідомив про це клуб.

Француз хотів закріпитися на позиції "дев'ятки", а ПСЖ не може йому це гарантувати. Крім того, зберігається невизначеність щодо стилю гри нового тренера, тому Маркус вирішив спробувати свої сили в іншому клубі. Нагадаємо, Мілан та Лейпциг хочуть його підписати.

Француз отримав статус вільного агента після спливання терміну контракту з Боруссією Менхенгладбах.

У цьому сезоні Тюрам зіграв 32 матчі, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.