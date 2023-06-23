Парижани не підпишуть французького форварда.
МАРКУС ТЮРАМ, GETTY IMAGE
23 червня 2023, 11:33
ПСЖ хоче підписати французького форварда Маркуса Тюрама цього літа. Але, як повідомляє L’Equipe, футболіст вирішив відмовити ПСЖ та повідомив про це клуб.
Француз хотів закріпитися на позиції "дев'ятки", а ПСЖ не може йому це гарантувати. Крім того, зберігається невизначеність щодо стилю гри нового тренера, тому Маркус вирішив спробувати свої сили в іншому клубі. Нагадаємо, Мілан та Лейпциг хочуть його підписати.
Француз отримав статус вільного агента після спливання терміну контракту з Боруссією Менхенгладбах.
У цьому сезоні Тюрам зіграв 32 матчі, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.