Іспанія

Іспанець залишається в мадридському клубі.

Півзахисник Реала Дані Себальйос підписав новий контракт із мадридським клубом. Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Нова угода діятиме до 30 червня 2027 року.

Дані Себальйос зіграв у 120 іграх протягом чотирьох сезонів, у яких він виграв 11 титулів: 2 Кубки Ліги чемпіонів, 3 Клубні чемпіонати світу, 2 Суперкубки Європи, 1 чемпіонат Іспанії, 1 Кубок Іспанії та 2 Суперкубки.

За новою угодою футболіст зароблятиме трохи більше, ніж раніше (3,5 мільйона євро).

Минулого сезону Себальйос провів 45 матчів, у яких забив один гол та віддав дев'ять результативних передач.