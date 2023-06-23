Початок заходу запланований на 17:30 за київським часом.
Руслан Ротань, УАФ
23 червня 2023, 12:35
Сьогодні, 23 червня, відбудеться прес-конференція головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня напередодні матчу другого туру групового етапу Євро-2023 проти Румунії.
Захід у Бухаресті, де пройде матч молодіжної першості, розпочнеться о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, матч Румунія – Україна відбудеться завтра, 24 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
Додамо, що в матчі стартового туру Україна обіграла Хорватію (2:0), а Румунія поступилася Іспанії (0:3).
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