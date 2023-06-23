Німеччина

Португальський футболіст поділився своїми думками після переходу до мюнхенського клубу.

Захисник збірної Португалії Рафаель Геррейру прокоментував свій трансфер до мюнхенської Баварії.

"Коли мені зателефонували з Баварії, я швидко прийняв рішення. Для мене велика честь грати за цей великий клуб, і я також високо ціную Томаса Тухеля за час, проведений разом у Дортмунді.

Я гравець, який завжди хоче м'яч, – це контроль над грою, і я хочу створювати моменти. Я зроблю все можливе, щоб ми виграли якнайбільше титулів. Це філософія Баварії", — наводить слова Геррейру прес-служба клубу.

Нагадаємо, до цього Рафаель упродовж восьми років виступав за Борусію Д, яку він залишив у статусі вільного агента. Контракт із Баварією розрахований до літа 2026 року.