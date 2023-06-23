Іспанія

Хорват цікавий каталонцям.

Півзахисник Інтера Марцело Брозович може змінити клубну прописку цього літа, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, хорват може стати заміною Серхіо Бускетсу, який покинув каталонців. Також на цю позицію розглядають Оріоля Ромеу.

Повідомляється, що варіант з Брозовичем є пріоритетним на позицію опорного півзахисника.

Міланському клубу потрібно розвантажити зарплатну відомість, і Інтер готовий розглянути варіант із продажем Марцело. За свого футболіста "нерадзурі" попросять близько 25-30 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 у чемпіонаті Італії Брозович провів 28 матчів: на його рахунку 3 голи та 5 асистів.