Україна

Ярослав залишається в донецькому клубі.

Захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє пресслужба "гірників". Угода діятиме до 30 червня 2024 року.



Ярослав Ракіцький є вихованцем Шахтаря. За першу команду "помаранчево-чорних" він виступав від 2009 до 2019 року, навесні 2022-го долучився до "гірників" для участі в благодійних матчах Shakhtar Global Tour for Peace, а потім остаточно повернувся до клубу в січні 2023 року.

Усього на рахунку легендарного захисника 340 матчів та 16 забитих м’ячів у складі донеччан. Разом із Шахтарем Ярослав виграв 20 трофеїв.

Раніше Ракіцький пояснив, чому поїхав грати у росію.