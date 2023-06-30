Іспанія

Салернітана викупила Діа.

Вільярреал на своєму офіційному сайті повідомив, що нападник Булає Діа приєднався до Салернітани на постійній основі.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте раніше ЗМІ писали, що опція викупу для італійського клуба складає 12 мільйонів євро.

Зазначимо, що в минулому сезоні Булає Діа став третім найкращим бомбардиром (16 голів) Серії А, поступившись Осімгену (26) та Лаутаро (21).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зірка цьогорічного нападу Салернітани Діа подався до кремлівських рук.