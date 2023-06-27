Іспанія

Футболіст залишив "жовту субмарину" у липні 2016 року.

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Еспаньйола Денісом Суаресом.

Угода з 29-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року.

Минулого сезону Суарес провів 18 поєдинків без результативних дій.

Зазначимо, що для Суареса це друга парафія до складу "жовтої субмарини", яку він залишив у липні 2016 року. Також Денис виступав за Манчестер Сіті, Арсенал, Сельту, Барселону та Севілью.

Раніше повідомлялося, що Ніколас Джексон пройшов медогляд у Челсі та підпише восьмирічний контракт.