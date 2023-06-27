Футболіст залишив "жовту субмарину" у липні 2016 року.
Деніс Суарес, ФК Вільярреал
27 червня 2023, 12:58
Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Еспаньйола Денісом Суаресом.
Угода з 29-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року.
Минулого сезону Суарес провів 18 поєдинків без результативних дій.
Зазначимо, що для Суареса це друга парафія до складу "жовтої субмарини", яку він залишив у липні 2016 року. Також Денис виступав за Манчестер Сіті, Арсенал, Сельту, Барселону та Севілью.
Раніше повідомлялося, що Ніколас Джексон пройшов медогляд у Челсі та підпише восьмирічний контракт.