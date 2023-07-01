Іспанія

Вінгер змінив клуб.

Сельта працює над підсиленням складу перед початком наступного сезону після запрошення Рафаеля Бенітеса.

Як повідомляє офіційний сайт "кельтів", новачком команди став іспанський вінгер Карлес Перес, якого викупили у Роми.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте за інформацією Transfermarkt угода коштувала Сельті 5,2 мільйона євро.

В минулому сезоні вінгер відіграв 38 матчів на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 37-річний Дієго Алвес залишив Сельту не зігравши жодного матчу.