Вінгер змінив клуб.
Карлес Перес, фото Сельта
01 липня 2023, 11:30
Сельта працює над підсиленням складу перед початком наступного сезону після запрошення Рафаеля Бенітеса.
Як повідомляє офіційний сайт "кельтів", новачком команди став іспанський вінгер Карлес Перес, якого викупили у Роми.
Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте за інформацією Transfermarkt угода коштувала Сельті 5,2 мільйона євро.
В минулому сезоні вінгер відіграв 38 матчів на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 37-річний Дієго Алвес залишив Сельту не зігравши жодного матчу.