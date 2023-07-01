Сельта працює над підсиленням складу перед початком наступного сезону після запрошення Рафаеля Бенітеса.

Як повідомляє офіційний сайт "кельтів", новачком команди став іспанський вінгер Карлес Перес, якого викупили у Роми.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте за інформацією Transfermarkt угода коштувала Сельті 5,2 мільйона євро.

В минулому сезоні вінгер відіграв 38 матчів на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 37-річний Дієго Алвес залишив Сельту не зігравши жодного матчу.