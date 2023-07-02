Іспанія

Проте мадридський клуб передумав підписувати його у 2023 році.

Кіліан Мбаппе розраховує на значну компенсацію у разі виходу з ПСЖ цього літа, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, француз хоче отримати 240 млн. євро, якщо його продадуть. Ймовірно, в цю суму входять 60 млн, покладені йому як зарплата в сезоні-2023/24, і 90-мільйонний бонус за лояльність.

Реал зацікавлений у підписанні Мбаппе, але має намір зробити це 2024 року, коли гравець стане вільним агентом.

У 2023 році купувати Кіліана мадридці не збираються і вважають його "в'язнем грошей".

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.