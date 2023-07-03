Іспанія

Захисник перебрався в стан мадридців.

Атлетіко оголосив про підписання лівого захисника Сельти Хаві Галана на своєму офіційному сайті.

Стверджується, що мадридський клуб та 28-річний футболіст підписали угоду на три роки — до літа 2026.

Фінансові деталі угоди не повідомляються, проте портал Transfermarkt оцінює 28-річного футболіста у 12 мільйонів євро.

В минулому сезоні захисника відіграв 40 матчів на клубному рівні, в яких забив гол та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Атлетіко домовився про продаж півзахисника за 8 мільйонів євро.