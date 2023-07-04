Іспанія

Французький клуб включився у боротьбу за іспанця.

ПСЖ включився у боротьбу за Габріеля Вейгу, повідомляє Guardian.

За інформацією джерела, парижани намагаються випередити Челсі, Ліверпуль і Манчестер Сіті, які також претендують на гравця. Цікавий іспанець також Барселоні.

Зазначимо, що 21-річного футболіста можна викупити за 40 мільйонів євро – такі відступні у його контракті.

У сезоні-2022/23 Вейга провів 36 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 11 голів та 3 асисти.