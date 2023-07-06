Іспанія

Іспанець не тямить себе від щастя після переходу в Барселону.

Новоспечений гравець Барселони Іньїго Мартінес поділився своїми емоціями після переходу в каталонський клуб.

"Перехід до такого чудового клубу багато означає для мене, я переходжу сюди з великим ентузіазмом та радістю. Хочу віддати цьому клубу все. Я дуже радий перейти в Барселону, я нарешті здійснив стрибок, якого хотів би будь-який гравець.

Я хочу виграти всі титули, але ми знаємо, що це буде складно, будуть потрібні додаткові зусилля. Якщо ми добре виглядатимемо і команда добре працюватиме, як це було минулого сезону, результат буде", — сказав Мартінес.

Гравець підписав дворічну угоду — до 30 червня 2025 року, із клаусулою в 400 мільйонів євро.