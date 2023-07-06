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Англійці зіграють у вирішальному матчі Євро.

Наставник збірної Англії U-21 Лі Карслі прокоментував перемогу над Ізраїлем (3:0) в півфіналі молодіжного Євро.

"Це велике досягнення для гравців. Ми говорили про те, щоби команда могла написати власну історію. Поки що ми перемагаємо, але наступний матч буде найважливішим. До нього ще три дні, тож зараз треба відновитися", — цитує фахівця офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ізраїль U-21 — Англія U-21 у матчі 1/2 фіналу ЄВРО-2023.