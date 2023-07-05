Ексгравець Атлетіка приєднався до команди Хаві.
Іньїго Мартінес, сайт Барселони
05 липня 2023, 11:17
Каталонці оголосили про прибуття новачка, який до цього виступав за баскський Атлетік. Мова про 32-річного центрального захисника Іньїго Мартінеса.
Гравець має підписати дворічну угоду — до 30 червня 2025 року, із клаусулою в 400 мільйонів євро.
Нагадаємо, що в гравця закінчився контракт з басками і він приєднався до каталонців на правах вільного агента.
У минулому футбольному році майбутній новачок каталонців зіграв 18 матчів за Атлетік, забивши один гол та заробивши два попередження.