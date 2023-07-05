Іспанія

Ексгравець Атлетіка приєднався до команди Хаві.

Каталонці оголосили про прибуття новачка, який до цього виступав за баскський Атлетік. Мова про 32-річного центрального захисника Іньїго Мартінеса.

Nobody:

Absolutely nobody:

Iñigo Martinez: 👐👅



We've got a new culer in town 🔥 pic.twitter.com/HCzNrHKOcf — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2023

Гравець має підписати дворічну угоду — до 30 червня 2025 року, із клаусулою в 400 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в гравця закінчився контракт з басками і він приєднався до каталонців на правах вільного агента.

У минулому футбольному році майбутній новачок каталонців зіграв 18 матчів за Атлетік, забивши один гол та заробивши два попередження.