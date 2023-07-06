Ліга конференцій

Румунія прийматиме матчі Динамо в єврокубках.

Вже скоро київське Динамо розпочне свій виступ у єврокубках сезону 2023/24.

Нагадаємо, біло-сині у новому сезоні виступатимуть у Лізі Конференцій. Кияни розпочнуть свій виступ із 3-го раунду кваліфікації.

На території України матчі під егідою УЄФА проводити заборонено, тому керівництво Динамо шукає оптимальний з точки зору логістики варіант для проведення домашніх поєдинків кваліфікації ЛК закордоном. Наразі клуб веде перемовини щодо оренди домашньої арени бухарестського Рапіду.

Нагадаємо, у минулому сезоні домашні єврокубкові матчі київська команда проводила у польських містах Лодзь та Краків.

Додамо, що київське Динамо у стартовому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах розгромило бухарестське Динамо з рахунком 4:1.