Іспанія

З фінансової точки зору угоду важко здійснити.

Кіліан Мбаппе навряд чи перейде до Реалу цього літа, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, ПСЖ хоче за свого футболіста близько 200 мільйонів євро.

Крім того, француз хоче отримати від мадридського клубу суму, яка еквівалентна його останньому року контракту із ПСЖ.

За таких умов Реал не піде на угоду цього літа. Контракт Мбаппе із ПСЖ розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.