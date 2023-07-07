Іспанія

Команда хоче придбати гравця Тоттенгема.

Мадридський Атлетіко продовжує перебудову і хоч підписати зірку Тоттенгема П'єра-Еміля Гьойб'єрг.

Зараз Дієго Сімеоне хоче бачити в статусному клубі нового півзахисника, бо Джеффрі Кондогбія приєднається до Марселя, а сам клуб планує зробити конкретні кроки в бік цього трансферу.

Футболіст не впевнений у своїй ролі під керівництвом нового головного тренера "шпор" Анге Постекоглу.

Хьойб'єрг хоче зіграти в Лізі чемпіонів у наступному сезоні, оскільки Тоттенгем до турніру не потрапив.