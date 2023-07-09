Іспанія

Захисник навряд чи залишиться в Барселоні.

Американський фланговий захисник Сержіньйо Дест завершив свій тимчасовий період перебування в оренді в складі італійського Мілана тривалістю в один рік, після чого повернувся до розташування каталонської Барселони.

Утім, за цей час у "блаугранас" на чолі з Хаві жодним чином не змінилось ставлення до перспектив 22-річного виконавця в боротьбі за місце в стартовому складі.

Цей фактор робить черговий відхід Деста до іншого клубу лише питанням часу, проте до цього моменту лише німецький Уніон Берлін цікавився можливістю його оренди.

Як повідомляє іспанська преса, до переліку потенційних покупців Сержіньйо готові долучитись англійські Крістал Пелес та Фулгем.

"Склярі", наприклад, пропонують за гравця 20 млн євро, тоді як саме таку суму мав сплатити Мілан, якщо планував залишити американця у власному складі.

За сезон Дест відіграв 14 матчів (632 хвилин).