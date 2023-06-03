Німеччина

Американець може розпочати чергові пригоди за межами Іспанії.

Американський фланговий захисник Сержіньйо Дест перейшов із амстердамського Аякса до каталонської Барселони за 21 млн євро восени 2020 року, коли командою керував Рональд Куман, проте стати важливою одиницею її стартового складу так і не зумів.

У підсумку, 22-річний виконавець був змушений провести цей сезон у оренді в складі італійського Мілана, керівництву якого також не сподобалось побачене в 14 матчах (635 хвилин).

Дест таким чином змушений повертатись до Барселони, де на нього ніхто не чекає, а натомість готують нову орендну угоди.

Спробувати власну вдачу в перегонах за цим виконавцем спробував також і німецький Уніон Берлін, який, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, зробив запит до Барси щодо можливості орендувати Деста на один сезон.

Варто нагадати, що наступного року столичний клуб буде представляти німецьку Бундеслігу в Лізі чемпіонів УЄФА.