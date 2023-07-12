Іспанія

Черговий скандал у іспанському футболі.

Telegraph Sport провело розслідування щодо Реалу і показав, що в попередніх результатах, опублікованих у жовтні, близько 135 мільйонів євро Мадридом було спрямовано на підкатегорію "інших операційних витрат", з яких 122 мільйони євро не мають чіткого пояснення.

Клуб відмовився відповідати на запитання з цього приводу, включаючи конкретне твердження про те, що ці витрати справді, повністю або частково, є виплатами за угодою з американським фінансистом щодо продажу майбутніх маркетингових доходів. Перша з цих угод, підписана з групою прямих інвестицій Providence у 2017-2018 фінансовому році, дала клубу готівку в обмін на продаж майбутніх потоків доходу, і з того часу угода була продовжена.

Суми, виручені від продажу невизначеного відсотка майбутнього доходу від спонсорства, які, за словами клубу, були продовжені в фінансових роках 2019-2020, були обліковані на рахунках Реала як дохід, а не як борг. Клуб ніколи не пояснював детально, як це зобов'язання повертається Providence або скільки їм виплачується щороку. Немає жодних припущень, що угода з Providence є незаконною, хоча є сумніви щодо того, чи відповідає вона фінансовому контролю УЄФА.

Нагадаємо, тренера Реала Карло Анчелотті звинувачують у фінансових махінаціях через недекларування у розмірі 400 тисяч євро.