Іспанія

Тренер може постати перед судом.

Головного тренера Реала Карло Анчелотті підозрюють у невиплаті податків.

За інформацією іспанської преси, італійський наставник постане перед судом. Його підозрюють у недекларуванні 386 361 євро за користування іміджевими правами у 2014 році. При цьому суд визнав невинність тренера в аналогічній справі за 2015 рік.

Йому загрожувало б ув'язнення та штраф. Проте Анчелотті визнав факти порушення закону, пояснивши інцидент тим, що його погано поінформували податкові радники.

Ймовірно, що Карло підпише угоду із судом та виплатить всю заборгованість, крім того, на нього очікує штраф.

Раніше повідомлялось, що Анчелотті очолить збірну Бразилії влітку 2024 року.