Іспанія

Футболіст не приховує своїх амбіцій.

Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив про підписання талановитого атакувального півзахисника Арди Гюлера, права на якого раніше належали Фенербахче.

18-річний турецький плеймейкер прокоментував свій перехід.

"Я хочу подякувати за теплий прийом. Мене дуже добре прийняли, всі виявляють до мене велику цікавість. Я почуваюся тут дуже комфортно.

Багато європейських клубів продемонстрували великий інтерес, але коли тобою цікавиться Реал Мадрид, найкраща команда у світі, рішення стає очевидним.

Я хочу увійти до історії цього клубу і стати легендою. Цей клуб виграв багато титулів за всю свою історію. Я тільки-но подивився на всі Кубки Європи і можу сказати, що це неймовірне почуття. Я прийшов у Реал Мадрид, дуже важливий клуб, щоб працювати та розвиватися у своїй грі та у своїй спортивній кар'єрі.

Я пам'ятаю, що коли Родріго, Віні, Камавінга та Вальверде прийшли до Реала Мадрид, їм було 18 років, як і мені. Я дуже добре пам'ятаю той момент. Вони дуже добрі гравці, і тепер вони будуть моїми товаришами по команді", — сказав футболіст в інтерв'ю RealmadridTV.

Всього Арда Гюлер провів за Фенербахче 51 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 12 результативних передач.