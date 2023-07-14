Італія

Американець радий приєднатись до італійського клубу.

Крістіан Пулішич прокоментував свій перехід із Челсі в Мілан.

"Хочу подякувати товаришам по команді, тренерам, уболівальникам Челсі та всім, хто працював у клубі. Роки, проведені тут, стали по-справжньому особливими. У моєму серці назавжди залишиться наша перемога у Лізі чемпіонів у 2021 році. Дякую за спогади.

Я дуже радий бути тут, я схвильований і задоволений. У Мілані все по-справжньому особливе, ти дихаєш історією, не можеш не хотіти сюди приїхати. Перші контакти почалися, коли я був у збірній, пройшов деякий час, перш ніж було досягнуто згоди, але я вирішив погодитися раніше. Я розмовляв з Піолі, я дійсно відчував, що я йому потрібний, і я вдячний йому за це. Для мене це новий етап.

Я намагатимуся допомогти команді завоювати титули, намагатимуся рости й підвищувати свій рівень. Мені доведеться багато чого навчитися, але я з нетерпінням чекаю на це. Буде приємно зіграти у Лізі чемпіонів у цій футболці. Я маю досвід участі у цьому змаганні завдяки Челсі, я зроблю все, що в моїх силах", — наводить слова Пулішича пресслужба Мілана.

У минулому сезоні Крістіан Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.