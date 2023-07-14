Футболіст погодився продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.
ОЛЕКСАНДАР МІТРОВИЧ, GETTY IMAGES
14 липня 2023, 16:38
Нападник Фулгема Олександар Мітрович продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії.
За інформацією джерела, Мітрович погодився на трансфер в Аль-Хіляль. Сторони узгодили трирічний контракт.
Минулого сезону Мітрович провів 28 матчів, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.
Раніше Аль-Хіляль посилив свій склад захисником Челсі Каліду Кулібалі та хавбеком Вулвергемптона Рубеном Невешем. Також клуб хотів підписати Ромелу Лукаку, але той відповів відмовою.