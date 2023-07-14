Англія

Футболіст погодився продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Нападник Фулгема Олександар Мітрович продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії.

За інформацією джерела, Мітрович погодився на трансфер в Аль-Хіляль. Сторони узгодили трирічний контракт.

Минулого сезону Мітрович провів 28 матчів, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.

Раніше Аль-Хіляль посилив свій склад захисником Челсі Каліду Кулібалі та хавбеком Вулвергемптона Рубеном Невешем. Також клуб хотів підписати Ромелу Лукаку, але той відповів відмовою.