Іспанія

Атлетіко планує освіжити лінію півзахисту одним новим гравцем.

У поточне літнє трансферне вікно мадридський Атлетіко планує підписати одного гравця у центр півзахисту. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне визначився із двома головними претендентами на те, щоб посилити центр поля в його команді.

Відзначається, що наразі Атлетіко працює над підписанням 27-річного хавбека лондонського Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга та 26-річного опорника Фіорентини Соф'яна Амрабата.

Раніше повідомлялося, що Гейб'єрг відкритий до трансферу в Атлетіко через наявність Ліги чемпіонів. Щодо Амрабата, то його ще з зими пов'язували з Барселоною, а після відходу Сандро Тоналі з'явилися чутки про інтерес Мілану.