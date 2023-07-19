Іспанія

Італійцю навряд чи знайдуть місце в стартовому складі, однак і відпускати задарма не хочуть.

Італійський центральний півзахисник Марко Верратті цього літнього трансферного вікна опинився в дуже цікавій ситуації, коли французький Парі Сен-Жермен не може гарантувати для нього належного місця в системі нового головного тренера команди, Луїса Енріке, однак і оціночну вартість трансферу робить зависоку.

Інтерес мадридського Атлетіко до 30-річного виконавця за таких умов виявляється фактично пригніченим уже на старті перемовин, у які "матрацники", за повідомленням іспанської преси, увійшли напередодні.

Команда Дієго Сімеоне вже залучила до свого складу достатньо гравців у лінію захисту, тож тепер намагається знайти підміну для свого багаторічного лідера Коке.

У цьому сезоні Верратті відіграв 38 матчів, зробивши один гольовий пас.