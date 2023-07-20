Іспанія

Клуб не зміг повністю забезпечити трансфер свого вихованця.

Напередодні стало відомо, що до складу каталонської Барселони на тлі 12 років відсутності повернувся її вихованець, опорний півзахисник Оріоль Ромеу, який до цього мав досвід виступів у лондонському Челсі, Валенсії, німецькому Штутгарті, Саутгемптоні та Жироні.

Підсумкова вартість трансферу 31-річного виконавця склала 5 млн євро.

Щоправда, як повідомляє місцева преса, навіть такі порівняно невеликі кошти виявились для "блаугранас" непідйомними витратами.

Барсі вдалось покрити лише частину витрат, тоді як 1,1 млн євро гравець заплатив із власної кишені.

А ще Ромеу відмовився від частини своєї зарплатні та певної кількості бонусних виплат — усе для того, аби повернутись до рідного клубу.

За минулий сезон Ромеу відіграв 36 матчів, забивши два голи.